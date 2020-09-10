Ученые назвали плохим знаком быстрый рост деревьев

Быстрому росту деревьев сопутствует маленькая продолжительность жизни. Это ставит под сомнение теорию о том, что стимулирование роста позволит лучше очищать атмосферу от углекислого газа. Такие результаты исследования американских ученых были опубликованы в журнале Nature Communications, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Однако уровень поглощаемого углекислого газа планеты, вероятно, будет снижаться. Это связано с тем, что медленнорастущие и долгоживущие деревья заменяются быстрорастущими и уязвимыми", - заявляют авторы исследования.

Ученые проанализировали годовые кольца более 200 тысяч древесных спилов из разных регионов планеты. По их данным, обратная зависимость между продолжительностью жизни и скоростью роста деревьев проявляется повсеместно, включая тропики, где растут главные поглотители углекислого газа.

Ранее специалисты из Смитсоновского института тропических исследований обнаружили в Андах ископаемое дерево, чей возраст оценивается в 10 миллионов лет.