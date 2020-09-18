У острова Крит произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в пятницу около греческого острова Крит. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился в 52 км к юго-востоку от расположенного на Крите города Ираклион с населением около 137 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 51 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.