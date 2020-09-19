Трамп заявил, что сделку по TikTok смогут заключить очень быстро

Сделка по продаже американского сегмента социальной сети TikTok может быть заключена очень скоро, у американских властей есть отличные варианты действий. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что все может пройти быстро. Мы ведем переговоры с замечательными компаниями. Вы знаете об Oracle, вы знаете, что Microsoft также была вовлечена, посмотрим, будут ли они и дальше участвовать. Walmart - действительно великолепная компания, они очень активно вовлечены и хотят чего-то добиться. У нас замечательные варианты действий", - сказал он.

При этом американский лидер отметил, что ставит на первое место безопасность США. "Я не стану делать ничего, что может подорвать безопасность", - подчеркнул Трамп.

Как ранее сообщил торговый представитель США высокого ранга, американские власти начнут ограничивать работу TikTok в стране с 12 ноября, если к этому моменту не будет заключена сделка по продаже американского сегмента этой социальной сети. Как ранее сообщил Минторг США, само приложение TikTok, а также мессенджер WeChat, нельзя будет скачать уже с 20 сентября.