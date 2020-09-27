Министры энергетики G20 обсудят усиление сотрудничества для рыночной стабильности

Министры энергетики стран G20 проведут встречу, на которой обсудят укрепление сотрудничества в направлении стабильности и безопасности рынка, сообщили ранее в секретариате G20, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Министры также рассмотрят вопросы продвижения и развития устойчивых энергетических систем через экономическую платформу, основанную на сокращении выбросов и повторном использовании углерода (Circular Carbon Economy, CCE) и вопрос о продвижении всеобщего доступа к энергии и чистому приготовлению пищи.

После министерской встречи запланирована пресс-конференция министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана.

Встреча запланирована на 27-28 сентября.