Скончался всемирно известный гитарист Эдди Ван Хален

Известный рок-гитарист Эдди Ван Хален скончался во вторник в возрасте 65 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщило агентство Associated Press.

Эти сообщения подтвердил в твиттере сын музыканта Вольф Ван Хален: "Мне не верится, что приходится писать это, однако мой отец, Эдвард Лодевейк Ван Хален этим утром проиграл продолжительную и непростую борьбу против рака".

Ван Хален – американский гитарист нидерландского происхождения. В 1974 году вместе с братом основал группу Van Halen в составе которой добился большого успеха в конце 1970-х и в 1980-х годах. В итоге его стали считать одним из лучших рок-гитаристов в истории.

Также Ван Хален получил известность и как конструктор гитар и усилительной аппаратуры.

Группа Van Halen в одних только США продала около 56 миллионов альбомов. Одним из ее главных хитов стала песня Jump.