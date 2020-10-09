Ураган "Дельта" усилился до третьей категории
Ураган "Дельта", обрушившийся в среду на мексиканские штаты Юкатан и Кинтана-Роо, усилился в четверг до третьей (из пяти) категории по шкале Саффира-Симпсона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно оценкам метеорологов, в настоящее время скорость ветра внутри атмосферного явления достигает 51 м/с. В настоящее время циклон находится в примерно 555 км к югу от Луизианы и движется в северо-западном направлении со скоростью 19 км/ч. Прогнозируется ослабление урагана в пятницу по мере приближения "Дельты" к северной береговой зоне Мексиканского залива.
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