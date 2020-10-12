Ученые назвали «срок жизни» COVID-19 на смартфонах и купюрах

Ученые Австралийского центра рассказали, сколько частицы нового типа коронавируса COVID-19 могут находиться на поверхностях металлических поручней, экранах смартфонов и бумажных банкнотах. Материалы их исследования были опубликованы Virology Journal, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно приведенным данным, «срок жизни» коронавируса составляет около месяца.

В ходе эксперимента специалисты определили, что на гладких поверхностях частицы могут находиться до 28 дней при теплой температуре около +20°С. При этом при +30°С коронавирус может «жить» до трех недель, а при +40°С — всего пару дней.

Ученые подчеркивают, что для людей опасность представляют непористые поверхности, то есть стеклянные экраны телефонов или бумажные и полимерные банкноты. Но наибольшей опасностью, по данным специалистов, являются именно смартфоны, которые люди дезинфицируют не так часто, как руки.