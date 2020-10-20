К инициативе по вакцинам COVAX присоединились 184 страны

Уже 184 государства присоединились в настоящий момент к международному механизму COVAX, целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран вакцинами от коронавируса, когда таковые появятся. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мне доставляет удовольствие объявить сегодня, что теперь уже 184 страны присоединились к COVAX", - сказал он. По словам главы ВОЗ, последними по времени в минувшие выходные дни об участии в этом механизме сообщили Эквадор и Уругвай.

Он напомнил, что COVAX располагает "крупнейшим портфелем потенциальных вакцин от [вызываемого коронавирусом] заболевания COVID-19" и обеспечивает наиболее эффективный способ получения доступа к безопасным и действенным вакцинам. Справедливое распределение вакцин представляет собой "самый быстрый путь защиты общин, подвергающихся высокому риску, стабилизации систем здравоохранения и поддержки подлинно глобального восстановления экономики", констатировал Гебрейесус.

"Работая сегодня вместе и делясь в глобальном масштабе материалами, спасающими жизнь, включая персональные защитные средства, кислород, дексаметазон и вакцины, когда будет доказана их безопасность и эффективность, мы сможем спасти жизни и пройти через эту пандемию", - отметил он.

Глава ВОЗ сообщил о стартовавшей в понедельник международной кампании #WeAreFamily ("Мы - одна семья"). Жителям разных стран будет предложено записать вместе со своей семьей и друзьями собственную видеоверсию песни We Are Family (1979) американской вокальной группы Sister Sledge и разместить эту запись в социальных сетях. Гебрейесус поблагодарил за благотворительность певицу Ким Следж, которая перечислит в ВОЗ доходы от специального издания этой композиции.

Распределение вакцин

Распределение первых вакцин от коронавируса в рамках международного механизма COVAX начнется не ранее середины 2021 года, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

Она напомнила, что в настоящее время много вакцин находятся на последней, третьей стадии клинических испытаний. "Какие-то данные мы ожидаем до конца года, однако в основном информация по ним должна начать поступать в начале следующего года", - сказала эксперт. После этого организация и регулирующие органы начнут изучать данные, на что, по словам Сваминатан, также должно уйти определенное время.

"Как только будут выданы одобрения, компании смогут начать производство вакцины для механизма COVAX, который затем начнет их распределение на справедливой основе по всем странам, присоединившимся к инициативе, - сказала она. - Временные рамки для этого - это где-то середина 2021 года, когда определенные группы населения начнут получать вакцину".

COVAX поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в данной сфере так называемые финансируемые государства. В соответствии с планами в рамках этого механизма к концу 2021 года должно быть произведено и равномерно распределено 2 млрд доз вакцины.