Facebook объявила о запуске сервиса знакомств Dating в некоторых странах Европы

Компания Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, объявила о запуске собственного сервиса знакомств Dating в 32 странах Европы. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы запускаем Facebook Dating в Европе, чтобы помочь большему количеству людей обрести значимые связи, в том числе через общие интересы, мероприятия и группы", - говорится в пресс-релизе. Компания уточняет, что платформа для знакомств станет доступна в Австрии, Бельгии, Болгарии, Кипре, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Хорватии, Венгрии, Ирландии, Италии и ряде других европейских государств.

В Facebook подчеркнули, что при создании приложения разработчики руководствовались принципами обеспечения безопасности и конфиденциальности данных пользователей при использовании их продукта. "Мы работали с экспертами в этих областях (безопасности и конфиденциальности - прим. ТАСС), чтобы обеспечить легкий доступ к советам по безопасности и построить [систему] защиты в Facebook Dating, включая возможность жаловаться [на нарушителей] и блокировать кого-либо, а также запрет на отправку людьми фотографий, ссылок, платежей или видео в сообщениях", - добавили в компании.

Отмечается, что сервисом уже пользуются жители 20 других стран, где с сентября в общей сложности зафиксировано более 1,5 млрд парных совпадений.