Умер председатель Samsung Ли Гон Хи

Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи умер в воскресение в больнице в Сеуле, сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается, Ли Гон Хи тяжело болел после перенесенного в 2014 году сердечного приступа. Ему было 78 лет.

Ли Гон Хи стал председателем Samsung Group в 1987 году. В 2016 году он был назван журналом Forbes самым богатым человеком Южной Кореи. По оценкам издания, на октябрь 2020 года его состояние составляло $20,9 млрд.