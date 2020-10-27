Индексы в Нью-Йорке понизились

В мире 27 октября 2020 04:08 (UTC+04:00)
Индексы в Нью-Йорке понизились

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник к закрытию сессии резко понизились. Как отметило информационное агентство Bloomberg, сброс активов связан с тем, что участники рынка испытывают озабоченность по поводу того, как рост числа заражений коронавирусом повлияет на мировую экономику в условиях, когда в США все более призрачными становятся шансы на одобрение в Конгрессе пакета мер по стимулированию экономики в период до дня выборов 3 ноября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones упал на 650,19 пункта (-2,29%) и остановился на уровне 27 685,38. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 64,42 пункта (-1,86%), до отметки 3 400,97. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 189,34 пункта (-1,64%), до уровня 11 358,94.

Котировки компании Microsoft полнизились на 3,42%, Alphabet - на 2,85%, Apple - выросли на 0,09%.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии выросла на 0,03%, до $38,58 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 0,06%, до $1 904,60 за тройскую унцию.

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