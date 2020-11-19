Более 536 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 55,32 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 536 тыс. Согласно опубликованным в ночь на четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 9,2 тыс., превысив 1,33 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 19:34 мск 18 ноября в ВОЗ поступили сведения о 55 326 907 инфицированных и 1 333 742 умерших. Число заразившихся возросло на 536 224, а умерших - на 9 220.

Антирекорд роста заболеваемости за сутки был зафиксирован 14 ноября - 670 785 инфицированных. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 45% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европейский регион (244 710), на втором месте - Северная и Южная Америка (195 663), на третьем - Юго-Восточная Азия (47 152).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 11 085 184. Далее следуют Индия (8 912 907), Бразилия (5 876 464), Франция (2 000 060), Россия (1 991 998), Испания (1 458 591), Великобритания (1 410 736), Аргентина (1 318 384), Италия (1 238 072), Колумбия (1 205 217), Мексика (1 009 396) и Перу (938 268).