Более 536 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки

В мире 19 ноября 2020 06:45 (UTC+04:00)
Более 536 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 55,32 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 536 тыс. Согласно опубликованным в ночь на четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 9,2 тыс., превысив 1,33 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 19:34 мск 18 ноября в ВОЗ поступили сведения о 55 326 907 инфицированных и 1 333 742 умерших. Число заразившихся возросло на 536 224, а умерших - на 9 220.

Антирекорд роста заболеваемости за сутки был зафиксирован 14 ноября - 670 785 инфицированных. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 45% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европейский регион (244 710), на втором месте - Северная и Южная Америка (195 663), на третьем - Юго-Восточная Азия (47 152).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 11 085 184. Далее следуют Индия (8 912 907), Бразилия (5 876 464), Франция (2 000 060), Россия (1 991 998), Испания (1 458 591), Великобритания (1 410 736), Аргентина (1 318 384), Италия (1 238 072), Колумбия (1 205 217), Мексика (1 009 396) и Перу (938 268).

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Спи спокойно… - Алим Гасымов и AISEL о детях, убитых армянами в Азербайджане... (АУДИО)
Спи спокойно… - Алим Гасымов и AISEL о детях, убитых армянами в Азербайджане... (АУДИО)
Джалал Аббасов награжден орденом Национального героя Альберта Агарунова (ФОТО)
Джалал Аббасов награжден орденом Национального героя Альберта Агарунова (ФОТО)
&quot;Евровидение-2021&quot;: в каком полуфинале выступит представительница Азербайджана
"Евровидение-2021": в каком полуфинале выступит представительница Азербайджана
Loading Bars
Лента новостей
762 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 07:39
Лидеры стран ЕС потребуют ЕК опубликовать план на случай срыва сделки по Brexit Европа 07:13
Более 536 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки В мире 06:45
Премьер Японии назвал ситуацию с коронавирусом в стране максимально тревожной Другие страны 05:50
В Казахстане планируется развитие базовых элементов ИКТ-архитектуры недропользования Энергетика 05:00
Месси заявил, что устал быть причиной всех проблем "Барселоны" Спорт 04:50
Последствия шторма "Йота" в Гондурасе затронули более 355 тыс. человек Другие страны 03:45
Спецназ Турции ликвидировал 8 террористов на северо-востоке Сирии Турция 02:48
Стали известны все полуфиналисты Лиги наций Спорт 02:15
В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом Россия 01:41
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 361 тысячу Турция 01:12
Не менее 365 человек задержаны в ходе протестов против карантина в Берлине Европа 00:59
Вакцина от COVID-19 концерна BioNTech-Pfizer может быть сертифицирована в декабре В мире 00:29
В Джебраиле и Гадруте восстановлена подача электроэнергии (ВИДЕО) Общество 00:20
Французский депутат призвал коллег быть осторожными в своих взглядах по Нагорному Карабаху Политика 00:19
Союз импортеров нефтепродуктов Грузии о влиянии COVID-19 на энергетический сектор Грузии Энергетика 00:01
Майк Помпео - Грузия достигла успеха в борьбе с коррупцией, развитии современных государственных институтов и укреплении безопасности Грузия 18 ноября 23:43
Экспорт кондитерских изделий и шоколада из Ирана увеличился на 5 процентов Иран 18 ноября 23:26
Как Пашинян обманывал свой народ в социальных сетях Политика 18 ноября 23:15
Масштабы разрушений в Физули показывают, насколько Армения далека от цивилизованного мира - Хикмет Гаджиев (ФОТО/ВИДЕО) Политика 18 ноября 23:02
Институт истории науки Академии наук Азербайджана о притязаниях армян на албанские храмы Политика 18 ноября 22:31
Пелоси переизбрана лидером демократов в Палате представителей Конгресса США США 18 ноября 22:29
Состоялся телефонный разговор премьер-министра Азербайджана с российским коллегой Политика 18 ноября 22:05
Допущена ошибка в связи с ассоциированием ЗАО "AzerGold" с госкомпанией "Азергызыл" - пресс-секретарь ЗАО Экономика 18 ноября 21:56
Какие месседжи направил Путин о Нагорном Карабахе и Турции - комментарий Политика 18 ноября 21:15
Лавров обсудил с сопредседателями ОБСЕ координацию посреднических усилий по Карабаху Нагорно-карабахский конфликт 18 ноября 21:13
Число жертв урагана "Йота" в Никарагуа возросло до восьми Другие страны 18 ноября 21:10
Георгий Гахария - Отношения США и Грузии никогда еще не были столь динамичными и продолжают расти Грузия 18 ноября 20:45
Прием электронных обращений студентов в Азербайджане по поводу платы за обучение продолжится до 1 декабря Общество 18 ноября 20:35
Спикер парламента Азербайджана встретилась с руководителями ТюркПА, Тюркской академии и Фонда тюркской культуры и наследия Политика 18 ноября 20:24
Подтверждена гибель 2425 армянских солдат на войне в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 18 ноября 20:23
Состоялся телефонный разговор президента Туркменистана с эмиром Катара Туркменистан 18 ноября 20:15
Повторное инфицирование COVID-19 наблюдалось в редких случаях - Ханде Харманджи Общество 18 ноября 20:09
США расширили санкционный список по Ирану США 18 ноября 20:02
Основную долю в экспорте туркменских овощей занимают помидоры Бизнес 18 ноября 19:59
ГТК Азербайджана подписал контракт на сумму свыше 1 млн. манатов Строительство 18 ноября 19:52
В Азербайджане решена проблема в связи с отоплением зданий Общество 18 ноября 19:45
В Азербайджане сократилось число новорожденных мальчиков Общество 18 ноября 19:34
Министр иностранных дел Туркменистана и Генеральный Директор отделения ООН в Женеве обсудили актуальные вопросы сотрудничества Туркменистан 18 ноября 19:16
Министр культуры Туркменистана принял участие в 35-ом заседании Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ Туркменистан 18 ноября 19:08
Туркменистан поддерживает процессы нераспространения и разоружения Туркменистан 18 ноября 19:05
В Азербайджане увеличился объем кредитования промышленного и производственного сектора Финансы 18 ноября 18:40
Туркменистан и Швеция обсуждают вопросы наращивания потенциала двустороннего взаимодействия Туркменистан 18 ноября 18:37
ГНС Азербайджана зарегистрировала филиал компании по проекту разработки нефтегазового месторождения "Карабах" Энергетика 18 ноября 18:26
В Шуше и Агдаме будут созданы региональные отделения Союза архитекторов Азербайджана Социум 18 ноября 18:25
Делегация Туркменистана приняла участие на 8-ой встрече секретарей совета безопасности государств-участников СНГ Туркменистан 18 ноября 18:17
В Туркменистане увеличилось количество осуществленных безналичных платежей Финансы 18 ноября 18:06
Наш долг - поддерживать тех, кто защищает нашу страну - Yelo Bank Общество 18 ноября 18:05
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Политика 18 ноября 17:57
ЗАО "Бакинский метрополитен" заключило контракт на сумму более 428 тысяч манатов Бизнес 18 ноября 17:54
National Geographic назвал Сванети одним из лучших туристических направлений в мире Грузия 18 ноября 17:54
На фермах в Дании уничтожили всех норок с коронавирусом Европа 18 ноября 17:52
На Россию приходится 54% объема экспорта из Ирана Экономика 18 ноября 17:49
Доходы Азербайджана от реализации фармпродукции выросли Бизнес 18 ноября 17:48
Министр иностранных дел Бахрейна прибыл в Израиль Израиль 18 ноября 17:47
Турция укрепляет позиции на региональной и глобальной аренах Турция 18 ноября 17:43
Экономический и инвестиционный потенциал освобожденных территорий Азербайджана демонстрируется на международной выставке (ФОТО) Экономика 18 ноября 17:43
5G обеспечит революционное изменение возможностей и функциональности сетей по сравнению с 4G - эксперт GSMA ИКТ 18 ноября 17:34
В Азербайджане треть кредитов сектора связи и транспорта проведены в инвалюте Финансы 18 ноября 17:33
Вклад Ташкента в ВВП Узбекистана составил 15,6% Узбекистан 18 ноября 17:31
В Баку подорожали земельные участки Бизнес 18 ноября 17:29
Авиарегулятор США разрешил возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX США 18 ноября 17:28
Какой будет погода в Азербайджане в ближайшие 3 дня? Общество 18 ноября 17:24
Министерство строительства Туркменистана объявляет тендер на проектирование школы Тендеры 18 ноября 17:20
Размер ущерба, нанесенного Азербайджану Арменией, может исчисляться в размере $1,3 трлн - эксперт Экономика 18 ноября 17:15
При въезде в сердце Карабаха - новая надпись Şuşa в цветах флага Азербайджана (ВИДЕО) Социум 18 ноября 17:12
Экспортные операции между Азербайджаном и Беларусью существенно улучшились Бизнес 18 ноября 16:51
Спи спокойно… - Алим Гасымов и AISEL о детях, убитых армянами в Азербайджане... (АУДИО) Культура 18 ноября 16:42
Vısa и Azericard способствуют развитию цифровой эмиссии в Азербайджане Финансы 18 ноября 16:39
Будет выявлено еще много преступлений Армении - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО) Политика 18 ноября 16:37
Азербайджан высоко оценивает усилия России по решению нагорно-карабахского конфликта – МИД Политика 18 ноября 16:36
Установлен ущерб, нанесенный 6 селам Барды ракетным обстрелом ВС Армении Экономика 18 ноября 16:30
Международная программатик-экосистема продуктов Admixer делится своими планами на Грузинском рынке ИКТ 18 ноября 16:23
Общий объем грузоперевозок в Азербайджане сократился Транспорт 18 ноября 16:17
В Физули обнаружен самодельный ракетомет Нагорно-карабахский конфликт 18 ноября 16:11
МККК навестил Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева Политика 18 ноября 16:08
В Азербайджане увеличилось производство электроэнергии на ТЭС Энергетика 18 ноября 16:05
Казахстанский завод закупит строительные материалы Тендеры 18 ноября 16:02
Ж/д оператор Казахстана привлечет услуги ремонта спецтехники Тендеры 18 ноября 16:01
ФАО о влиянии коронавируса на сотрудничество с Туркменистаном Туркменистан 18 ноября 16:00
Азербайджан наращивает производство в сфере металлургической промышленности Бизнес 18 ноября 15:56
Кавказские албанцы участвовали в этногенезе сегодняшнего азербайджанского народа - историк (ФОТО) Общество 18 ноября 15:54
"Аэрофлот" с 18 ноября возобновит полеты в Иран Экономика 18 ноября 15:51
Джалал Аббасов награжден орденом Национального героя Альберта Агарунова (ФОТО) Культура 18 ноября 15:51
Азербайджан в октябре увеличил производство электроэнергии Энергетика 18 ноября 15:46
С начала года через порты Турции было перевезено свыше 20 млн. тысяч тонн сырой нефти Турция 18 ноября 15:46
Российско-азербайджанское кино: 100 лет сотрудничества (ФОТО) Интервью 18 ноября 15:35
Президент Ильхам Алиев: Факт принятия парламентом Нидерландов несправедливого постановления не будет содействовать налаживанию нами более близких связей Политика 18 ноября 15:35
Подборка интересных сериалов START в онлайн-кинотеатре IVI (ФОТО/ВИДЕО) Общество 18 ноября 15:30
На глазах международных журналистов, снимающих видеоматериал в Физули, обезврежен снаряд, начиненный белым фосфором (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 18 ноября 15:22
В Баку состоялись торги по размещению нот Центробанка Финансы 18 ноября 15:15
"Евровидение-2021": в каком полуфинале выступит представительница Азербайджана Культура 18 ноября 15:11
В Баку температура воздуха на 1,5 градуса была ниже нормы Общество 18 ноября 15:07
Оборот розничной торговли продукцией отрасли ИКТ в Азербайджане превысил с начала года 245 млн манатов ИКТ 18 ноября 15:05
Директор хачмазского филиала "Азерсыгорта" задержан с поличным при получении взятки Происшествия 18 ноября 15:04
С начала года через порты Турции было перевезено свыше 600 тысяч тонн газойла Турция 18 ноября 15:03
Все следы, связанные с монастырем «Худаван» в Кяльбаджаре, указывают на его непринадлежность армянам - историк Общество 18 ноября 14:57
Международные журналисты посетили освобожденный Физули (ВИДЕО) Политика 18 ноября 14:57
Туркменская компания по производству стройматериалов наладит выпуск новой продукции Бизнес 18 ноября 14:56
Защитим леса Карабаха от экологического террора армян (ФОТО) Социум 18 ноября 14:45
Все новости