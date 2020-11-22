Коронавирусом в мире заразились более 58 млн человек

Коронавирус в мире подтвердился у более чем 58 млн человек. Такие данные приводит университет Джона Хопкинса, отслеживающий мировую статистику по COVID-19, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По последним данным, на Земле коронавирус выявили у 58 014 491 человек. Выздоровели 37 155 362 пациентов, скончались 1 378 866.

Большинство случаев инфицирования зафиксировано в США (12 059 686), Индии (9 050 597) и Бразилии (6 020 164).