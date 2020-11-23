Врачи связали риск переломов костей с питанием

Британские медики проследили за частотой развития переломов у людей, питающихся разной диетой, и обнаружили, что сторонники рыбоедения, веганства и вегетарианства примерно на 43% чаще получают переломы, чем остальные люди. Их выводы были опубликованы в статье в журнале BMC Medicine, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы впервые всестороннее изучили то, насколько сильно люди из разных диетических групп подвержены переломам костей. Оказалось, что веганы были значительно сильнее подвержены травмам костей, чем мясоеды, что в особенности касалось переломов шейки бедра, которые у них происходят в 2,3 раза чаще", - заявила Тэмми Тонг, эпидемиолог из Оксфордского университета (Великобритания), чьи слова приводит пресс-служба журнала.

На сегодняшний день на Земле проживает большое число людей, отказывающихся от приема мясной или любой животной пищи, а также питающихся исключительно растительностью и морепродуктами. У подобной диеты есть как свои плюсы, так и минусы, которые в последние десятилетия активно изучают ученые.

Их положительные качества связаны с тем, что отказ от мяса, как правило, способствует снижению лишнего веса, снижает вероятность развития некоторых форм рака и улучшает состояние сосудов. С другой стороны, растительные продукты не содержат в себе некоторых важнейших аминокислот и витаминов, а также других важных биомолекул, что может негативно влиять на другие аспекты работы тела.

Тонг и ее коллеги открыли один из подобных негативных побочных эффектов от перехода на растительную диету, наблюдая на протяжении двух десятков лет за изменениями в состоянии здоровья примерно 55 тыс. добровольцев, участвовавших в проекте EPIC, нацеленном на изучение того, как диета влияет на вероятность развития различных форм рака.

Плюсы и минусы разных диет

Британские ученые воспользовались собранными данными для изучения того, как различия в рационе могут влиять на частоту появления переломов конечностей, суставов и других костей у участников EPIC. В этом им помогло то, что половина добровольцев питалась мясом, тогда как примерно 8 тыс. употребляли рыбу, 15,5 тыс. были вегетарианцами, а еще 2 тыс. британцев были полными веганами.

За все время работы проекта его участники пережили почти 4 тыс. переломов, что позволило эпидемиологам детально изучить то, как диета влияла на вероятность заполучить подобные травмы в конкретных конечностях и частях тела, а также на их общую частоту развития.

Эти замеры показали, что веганы, вегетарианцы и рыбоеды в среднем на 43% чаще страдали от переломов, чем мясоеды, причем различия в частоте их появления были сильно разными для разных частей тела. Помимо шейки бедра, сторонники растительных диет в 1,5-2 раза чаще ломали ноги и руки, тогда как частота переломов запястья была примерно одинаковой у всех добровольцев.

У некоторых альтернативных диет были и положительные стороны в этом отношении. К примеру, рыбоеды на 20-30% реже ломали щиколотки и руки, чем мясоеды, вегетарианцы и веганы. Последующий анализ показал, что это было связано с тем, что рыбоеды реже страдали от ожирения, что снижало вероятность развития переломов рук и щиколоток.

С другой стороны, подобные побочные факторы не объясняли высокую уязвимость веганов и вегетарианцев к переломам, что говорит о том, что повышение риска было непосредственно связано с самой диетой. Как надеются ученые, последующие наблюдения и опыты помогут им понять, какие особенности растительной диеты снижают прочность костей или вызывают другие нарушения в их жизнедеятельности.