Назван лучший способ предотвратить болезни сердца

В мире 27 ноября 2020 08:58 (UTC+04:00)
Назван лучший способ предотвратить болезни сердца

Ученые Университета Гриффита в Австралии и Оксфордского университета в Великобритании назвали сокращение употребления соли самым лучшим способом профилактики высокого кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний среди населения развивающихся стран, в том числе африканских. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале British Medical Journal Open, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По словам авторов научной работы, страны со средним и низким доходом несут большие экономические потери от эпидемического масштаба неинфекционных заболеваний, при этом наибольшая нагрузка приходится на нарушения работы сердца и сосудов. На примере Камеруна ученые оценили влияние на общественное здоровье таких стратегий, направленных на сокращение потребления соли, как кампания в СМИ, школьные образовательные программы и переход к заменителям соли с низким содержанием натрия.

Примерно один из трех взрослых камерунцев страдает от высокого кровяного давления, и чрезмерное потребление соли является основным фактором. Оказалось, что все три стратегии в целом способны предотвратить от 10 до 80 тысяч смертей от нарушений работы сердца и инсультов.

Для стран с высоким уровнем дохода, таких как Австралия, стратегия сокращения потребления соли должна заключаться в модернизации пищевой промышленности, в которой практикуется добавление излишка соли в обработанные пищевые продукты.

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