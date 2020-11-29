Психолог назвал способ оторвать человека от смартфона
Психолог Дмитрий Синарев назвал способ заставить оторвать человека от смартфона. Об этом пишет агентство «Прайм», передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Специалист отметил, что привлечь внимание человека к живой беседе сложно, но возможно. Для этого следует «разбить» его измененное состояние, в которое он погружается, смотря в экран. Это может сработать, если достать свой телефон и предложить собеседнику убрать аппараты в сторону. Человека это может удивить, смутить, расстроить или разозлить, однако таким образом будет привлечено его внимание.
Для того, чтобы прервать порочную связь с телефоном, достаточно научиться управлять своим вниманием, объяснил психолог. Помочь может физическая активность, например, можно убрать телефон и сделать небольшую зарядку, немного пробежаться или быстро пройтись. Однако это дает временный эффект. Если человек в целом предпочитает виртуальное общение живому, то это тревожный симптом и решать проблему нужно «на серьезном личностном уровне», заключил Дмитрий Синарев.