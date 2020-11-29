У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5
Сейсмологи зафиксировали в воскресенье землетрясение магнитудой 5,5 у побережья Вануату. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр стихии располагался в 78 км к северу от города Люганвиль, где проживают около 13 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 111 км.
Данные об угрозе цунами не поступали.
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