У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5

Сейсмологи зафиксировали в воскресенье землетрясение магнитудой 5,5 у побережья Вануату. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр стихии располагался в 78 км к северу от города Люганвиль, где проживают около 13 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 111 км.

Данные об угрозе цунами не поступали.