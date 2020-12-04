ВОЗ обеспокоена настроениями в мире в отношении быстрого завершения пандемии

В мире 4 декабря 2020 21:56 (UTC+04:00)
ВОЗ обеспокоена настроениями в мире в отношении быстрого завершения пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена тем, что новости о продвижении в разработке вакцин от коронавируса вызывают в мире ощущение быстрого завершения пандемии. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Прогресс в вакцинах всех нас воодушевляет, и сейчас мы начинаем видеть свет в конце туннеля", - сказал он. "Тем не менее ВОЗ озабочена растущим ощущением того, что пандемия COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) завершилась", - отметил гендиректор. Глава ВОЗ напомнил, что во многих районах наблюдается очень высокая скорость передача нового коронавируса, "которая оказывает огромное давление на больницы, отделения интенсивной терапии и работников здравоохранения".

Гебрейесус напомнил, что "некоторым странам в Европе удалось взять под контроль передачу вируса посредством строгих мер", которые препятствуют возникновению скоплений людей. Однако после отмены подобных мер необходимо, чтобы население следовало санитарным нормам для предотвращения нового всплеска заражений, сказал он. Как пояснил гендиректор, даже после разработки вакцин нужно будет соблюдать эти нормы, "которые защищают всех". "Моя личная просьба к людям проста: пожалуйста, будьте осторожны, думайте о работниках здравоохранения и действуйте ради большего блага, потому что это спасет жизни", - подчеркнул глава ВОЗ.

Гендиректор считает, что "у пандемии впереди еще длинный путь". По его словам, решения, которые будут приняты руководителями государств и гражданами в ближайшее время, окажут определяющее влияние на то, как поведет себя вирус "в краткосрочной перспективе и когда наконец завершится пандемия".

При этом, как подчеркнул Гебрейесус, очень важно, чтобы вакцины "были распределены в мире справедливо". Предполагается, что в рамках международного механизма доступа к вакцинам COVAX вакцинация в присоединившихся к ней на настоящий момент 189 странах будет поначалу проведена среди медицинских и социальных работников. По мере роста поставок вакцины, ее затем получат 20% населения, что даст возможность продолжить "охват групп высокого риска". COVAX уже обеспечивает приобретение 700 млн доз трех вакцин от коронавируса, и на будущий год поставлена задача "использовать дополнительные фонды", которые позволят обеспечить, чтобы "по меньшей мере 2 млрд доз эффективных вакцины были доступны в мире", заключил гендиректор.

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