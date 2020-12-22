Apple временно закрыла магазины в Калифорнии и Лондоне в целях профилактики COVID-19

Корпорация Apple временно закрыла все свои 53 магазина в штате Калифорния и более 10 в столице Великобритании в рамках профилактики заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник телекомпания NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы временно закрываем магазины в районах, которые мы обслуживаем, в связи со сложившейся в них ситуацией с [вызываемым коронавирусом заболеванием] COVID-19. Мы принимаем эти меры из предосторожности, продолжаем тщательно отслеживать положение и рассчитываем на скорое возвращение наших клиентов и сотрудников", - заявили телекомпании в Apple.

Уже заказанные товары компании можно по-прежнему забирать в специальных пунктах выдачи. Для этого потребителю требуется в режиме онлайн записаться на прием на конкретное время.