Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,9 млн
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 1 910 844. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса на 03:00 (GMT+4) субботы.
Всего с начала пандемии в 191 стране мира зафиксировано 88 758 618 случаев заражения, излечились более 62 млн человек, сообщил университет.
Портал Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, на основе данных, поступающих из 220 стран и регионов планеты, информирует, что число инфицированных уже превысило 89 млн и достигло 89 274 647, скончались 1 920 004 заболевших, поправились почти 64 млн.
Лента новостей
Фируза Ибадова рассказала о Днях поэзии Вагифа в Шуше: В 1982 году я открывала самую первую концертную программу
Показатели безопасности и качества томатов должны соответствовать международным стандартам - АПБ Азербайджана (ФОТО)
Азербайджан ведет справедливую борьбу, и Турция всегда рядом со справедливой стороной - Мустафа Шентоп
Формирование новой стартап экосистемы Азербайджана приведет к созданию новых рабочих мест в регионах
Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев назвал территории и количество жилья, перешедшего на баланс минтруда Азербайджана
Генпрокуратура Азербайджана определяет размер ущерба, нанесенного населению в результате армянских провокаций
«Узбекнефтегаз»: Определены задачи, реализуемые в геологоразведочном направлении в течение 2021 года
Семьи, с которыми встречались сотрудники Фонда YAŞAT, в основном нуждались в улучшении жилищных условий - глава Госагентства
Началась работа по созданию Музея победы и Мемориального комплекса Отечественной войны - минкультуры Азербайджана
Не обновившие автобусный парк предприниматели не будут допущены к общественным перевозкам в Азербайджане
Возвращение в Шушу турецкого музыканта… Его предки "гарапапахи" стали жертвами геноцида со стороны армян в Иреване и Карсе (ФОТО, АУДИО)