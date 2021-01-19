В ВОЗ намерены продолжать изучение вопроса о подтверждении вакцинации от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжит изучение научных, правовых и этических аспектов, относящихся к вопросу о подтверждении вакцинации от COVID-19 при зарубежных поездках. Об этом заявил во вторник официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, как организация относится к выдаче лицам, привившимся от коронавирусной инфекции, подтверждающих сертификатов, он призвал "делать различие между доказательством вакцинации при поездках и сертификатом вакцинации, который представляет собой известную карточку с указанием сделанных человеку прививок". "ВОЗ в настоящее время исследует, как обычную запись о прививках можно делать в электронном виде", - пояснил Яшаревич.

Что касается возможного введения странами требования подтверждения вакцинации при зарубежных поездках, официальный представитель напомнил о позиции на этот счет комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации.