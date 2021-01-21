Международный олимпийский комитет (МОК) отказался отменять Олимпийские игры в Токио. Об этом член МОК Ричард Паунд заявил в интервью Kyodo News, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, соревнования должны пройти в этом году, так как еще одна отсрочка была бы затруднительной. Паунд отметил, что, если ситуация с распространением коронавируса будет довольно тяжелой, тогда Олимпиаду, возможно, проведут без зрителей. Он добавил, что, хотя проводить соревнования со зрителями приятно, однако совсем не обязательно.

Ранее сообщалось, что больше 80 процентов японцев хотят вновь перенести или вовсе отменить летние Олимпийские игры в Токио, отложенные на лето 2021 года из-за пандемии COVID-19.

О том, что летняя Олимпиада-2020 отложена до 2021 года из-за пандемии коронавируса, стало известно 24 марта. Директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр. При этом он подчеркнул, что полностью отменять Игры нельзя, так как это нанесет огромный удар по экономике Японии и мира.