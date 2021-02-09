ВОЗ призвала не отказываться от вакцины AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не отказываться от вакцины AstraZeneca на фоне сообщений о том, что препарат может быть менее эффективен для борьбы с южноафриканским штаммом коронавируса. Об этом заявила в понедельник на брифинге главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не должны приходить к выводу, что вакцина вообще не работает, - отметила она. - Было небольшое исследование [указывающее на низкую эффективность], и оно говорит нам, что нужно больше данных". Препарат, подчеркнула специалист, понижает уровень тяжелых случаев и сокращает число госпитализаций. "А наша главная задача в рамках борьбы с пандемией заключается в том, чтобы понизить смертность и сократить заболеваемость", - сказала Сваминатан.

Аналогичную точку зрения высказал и исполнительный директор Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) Ричард Хатчетт. "Слишком рано списывать вакцину AstraZeneca со счетов", - подчеркнул он.