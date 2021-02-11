Мюнхенская конференция по безопасности - 2021 пройдет в онлайн-формате 19 февраля; свое участие подтвердил президент США Джо Байден.

Об этом сообщил в четверг агентству DPA руководитель авторитетного форума Вольфганг Ишингер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если американский президент принимает решение свою первую речь перед европейской публикой произнести в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, то это означает, что у него высокие ожидания по отношению к Германии в том, что касается трансатлантических отношений", - считает Ишингер.