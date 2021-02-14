Илон Маск пригласил Путина пообщаться в Clubhouse
Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск упомянул в публикации в Twitter официальный аккаунт Кремля, пригласив главу государства Владимира Путина поговорить в голосовой соцсети Clubhouse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
" <...> не хотели бы вы присоединиться ко мне для беседы в Clubhouse?", - написал он. "Было бы большой честью поговорить с вами", - добавил Маск на русском языке.
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