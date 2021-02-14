Илон Маск пригласил Путина пообщаться в Clubhouse

Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск упомянул в публикации в Twitter официальный аккаунт Кремля, пригласив главу государства Владимира Путина поговорить в голосовой соцсети Clubhouse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

" <...> не хотели бы вы присоединиться ко мне для беседы в Clubhouse?", - написал он. "Было бы большой честью поговорить с вами", - добавил Маск на русском языке.