Илон Маск пригласил Путина пообщаться в Clubhouse

В мире 14 февраля 2021 05:05 (UTC+04:00)
Илон Маск пригласил Путина пообщаться в Clubhouse

Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск упомянул в публикации в Twitter официальный аккаунт Кремля, пригласив главу государства Владимира Путина поговорить в голосовой соцсети Clubhouse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

" <...> не хотели бы вы присоединиться ко мне для беседы в Clubhouse?", - написал он. "Было бы большой честью поговорить с вами", - добавил Маск на русском языке.

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