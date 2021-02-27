В мире за сутки выявили более 420 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 113,07 млн, увеличившись за сутки более чем на 420 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 10,9 тыс., превысив 2,51 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 17:09 мск 27 февраля в ВОЗ поступили сведения о 113 076 707 инфицированных и 2 512 272 умерших. Число заразившихся увеличилось на 420 491, умерших - на 10 939.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 44% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (187 378), на втором месте - регион Европы (163 763), на третьем - Восточное Средиземноморье (30 978).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 28 102 166. Далее следуют Индия (11 079 979), Бразилия (10 390 461), Россия (4 234 720), Великобритания (4 163 089), Франция (3 647 212), Испания (3 180 212), Италия (2 888 923), Турция (2 683 971), Германия (2 434 446), Колумбия (2 241 225) и Аргентина (2 098 728).