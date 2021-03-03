Netflix вводит ленту коротких смешных видео в приложении для смартфонов

Сервис потокового видео Netflix внедряет ленту коротких юмористических роликов в своем приложении для смартфонов под названием Fast Laughs. Об этом компания сообщила в среду на своем сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы запускаем новую функцию Fast Laughs для мобильных устройств. Fast Laughs предлагает полноэкранную ленту смешных клипов из нашего большого комедийного каталога", - говорится в сообщении.

По замыслу разработчиков, короткие клипы будут включать в себя смешные ролики из фильмов, телесериалов и выступлений комиков, по мере их просмотра пользователи будут добавлять понравившиеся продукты для показа в полноценном формате или смогут делиться клипами через мессенджеры и социальные сети.

Как отмечает компания, новая функция пока доступна только для обладателей смартфонов iPhone в ограниченном числе стран, однако в скором времени сервис начнет тестирование Fast Laughs для обладателей смартфонов, использующих операционную систему Android.