В мире за сутки выявили более 535 тыс. случаев заражения коронавирусом

В мире 19 марта 2021 23:39 (UTC+04:00)
В мире за сутки выявили более 535 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 121,46 млн, увеличившись за сутки более чем на 535 тыс. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 9,8 тыс., превысив 2,68 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 18:44 (GMT+4) 19 марта в ВОЗ поступили сведения о 121 464 666 инфицированных и 2 684 093 умерших. Число заразившихся увеличилось на 535 860, умерших - на 9 868.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 43% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европу (233 900), на втором месте - Северная и Южная Америка (195 970), на третьем - Юго-Восточная Азия (49 211).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 29 317 562. Далее следуют Бразилия (11 693 838), Индия (11 514 331), Россия (4 437 938), Великобритания (4 280 886), Франция (4 111 105), Италия (3 306 711), Испания (3 206 116), Турция (2 950 603), Германия (2 629 750), Колумбия (2 314 154) и Аргентина (2 218 425).

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Анкара ожидает от саммита ЕС конкретных шагов по сотрудничеству - Эрдоган
Анкара ожидает от саммита ЕС конкретных шагов по сотрудничеству - Эрдоган
Туркменское предприятие экспортирует партию опалубочных листов в Турцию
Туркменское предприятие экспортирует партию опалубочных листов в Турцию
Обнародованы пассажиропоток и грузооборот стамбульского аэропорта им. Сабихи Гёкчен
Обнародованы пассажиропоток и грузооборот стамбульского аэропорта им. Сабихи Гёкчен
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
«Белавиа» возобновляет полеты в Баку Экономика 00:11
Анкара ожидает от саммита ЕС конкретных шагов по сотрудничеству - Эрдоган Турция 19 марта 23:51
В мире за сутки выявили более 535 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 19 марта 23:39
Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca Европа 19 марта 23:23
76 марок гомополимеров будут выпускать в Казахстане Казахстан 19 марта 23:00
Улов креветок в Иране значительно увеличился в этом году Экономика 19 марта 22:54
Посол США поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз (ВИДЕО) Политика 19 марта 22:46
Германия передала лесному агентству Грузии новую спецтехнику и оборудование Грузия 19 марта 22:43
Президент Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Facebook публикацией по случаю праздника Новруз (ФОТО) Политика 19 марта 22:41
В Гонконге зафиксировали первую смерть после прививки вакциной Pfizer и BioNTech Другие страны 19 марта 22:33
В ВОЗ пришли к выводу, что польза от вакцины AstraZeneca перевешивает риски В мире 19 марта 22:09
Белый дом заявил, что Байден встретится с Путиным, когда придет нужное время США 19 марта 21:58
В работе Instagram и WhatsApp произошел сбой ИКТ 19 марта 21:47
В Испании впервые выявили коронавирус у двух диких норок Европа 19 марта 21:35
В ВОЗ заявили, что заболеваемость COVID-19 растет четвертую неделю подряд после снижения В мире 19 марта 21:23
Жертвами столкновений в Мьянме стали не менее 211 человек Другие страны 19 марта 21:01
Привлечен к ответственности ряд руководящих лиц Товузского профессионального лицея Общество 19 марта 20:52
Грузия сократила импорт азербайджанского газа Энергетика 19 марта 20:34
Новые видеокадры уничтожения целей ВС Армении в ходе Отечественной войны Азербайджана Политика 19 марта 20:02
Электрички Баку – Сумгайыт не будут работать в праздничные дни Общество 19 марта 19:57
В Туркменистане названо число абонентов, подключенных к онлайн-банкингу Финансы 19 марта 19:43
Грузия увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана Энергетика 19 марта 19:18
Состоялось заседание Республиканской комиссии Азербайджана по международной гуманитарной помощи Экономика 19 марта 19:16
Экспорт легковых автомобилей из Грузии в Азербайджан сократился Бизнес 19 марта 19:12
В Азербайджане еще 5 политических партий обеспечены офисными помещениями (ФОТО) Политика 19 марта 19:08
Инфраструктура Межбанковского карточного центра Азербайджана соответствует международным стандартам Финансы 19 марта 19:04
Четыре "расстрельные" статьи! Эти полчаса растянулись для Алекбера Сейфи на 19 лет лагерей (ФОТО) Культура 19 марта 18:57
Состоялось первое заседание рабочей группы минэнерго Азербайджана и BP Энергетика 19 марта 18:40
Российский завод поставляет генераторы для электростанций Узбекистана Энергетика 19 марта 18:35
Инновационный продукт ЦБА упрощает оказание финансовых услуг Экономика 19 марта 18:30
Москвичи отметят Новруз в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ - вкусные блюда, танцы, нарды… Социум 19 марта 18:12
Консорциум «Хазар» в Туркменистане объявил тендер на закупку аккумуляторов Тендеры 19 марта 18:08
Узбекско-корейское СП закупит запчасти для воздушных компрессоров Тендеры 19 марта 18:04
Названа статистика инфицированных COVID-19 в Азербайджане Общество 19 марта 18:03
ЕБРР назвал совокупные инвестиции в Туркменистан Финансы 19 марта 18:02
В Нахчыване с начала 2021 года возросло количество банковских счетов Финансы 19 марта 17:59
Саудовская Аравия подтвердила, что ее НПЗ в Эр-Рияде был атакован дронами Арабские страны 19 марта 17:58
В преддверии Новруза в Азербайджане принимаются меры по предотвращению завышения цен Общество 19 марта 17:55
Туркменистан и ЕБРР изучили направления и возможности потенциального сотрудничества Финансы 19 марта 17:50
Туркменское предприятие экспортирует партию опалубочных листов в Турцию Бизнес 19 марта 17:48
На границе с Арменией открылась новая воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) Политика 19 марта 17:36
К вопросу о международных террористах в Карабахе: хотели найти на стороне Азербайджана, а уличили в рядах Армении (ВИДЕО) Политика 19 марта 17:33
Обнародованы пассажиропоток и грузооборот стамбульского аэропорта им. Сабихи Гёкчен Турция 19 марта 17:29
О режиме работы ПО «Азеригаз» в праздничные дни Общество 19 марта 17:16
В Нахчыване вырос объем кредитования юридических и физических лиц Финансы 19 марта 17:10
В настоящее время возобновление работы бакинского метро не ожидается Общество 19 марта 17:07
Azercell установил 84 новых 4G (LTE) радиостанций за 2020 год ИКТ 19 марта 17:03
Экспорт природного газа из Азербайджана в Италию достиг почти 11 млн. кубометров Энергетика 19 марта 17:02
Никакая страна не может предотвратить распространение британского штамма COVID-19 – помощник Президента Азербайджана Азербайджан 19 марта 16:58
Еврокомиссия объявила о начале третьей волны пандемии коронавируса в Европе Европа 19 марта 16:56
Денежные переводы из России теперь стали удобнее Экономика 19 марта 16:56
В Чехии забьют 40 тыс. домашних уток из-за птичьего гриппа Европа 19 марта 16:52
Проводить свадьбы и дни рождения в Азербайджане запрещено — помощник Президента Общество 19 марта 16:51
Названо количество доставленных в Азербайджан доз вакцины от COVID-19 Общество 19 марта 16:51
Ужесточение карантина в Азербайджане зависит от роста числа случаев заражения – Шахмар Мовсумов Общество 19 марта 16:48
Еврокомиссия впервые после Brexit начала судебную процедуру против Великобритании Европа 19 марта 16:47
Многие страны мира вводят ограничения в связи с пандемией - Шахмар Мовсумов Общество 19 марта 16:46
Обсуждается предоставление в Азербайджане дополнительных привилегий для вакцинированных лиц Общество 19 марта 16:40
Со следующей недели в Азербайджане начнут вакцинировать граждан старше 40 лет Общество 19 марта 16:39
ВОЗ рекомендует усилить профилактические меры в связи с "британским" штаммом COVİD-19 - TƏBİB Общество 19 марта 16:33
Рост числа заражений в Азербайджане сделает ужесточение карантина неизбежным — Шахмар Мовсумов Общество 19 марта 16:32
Больше всего инфицированных коронавирусом в Азербайджане зафиксировано в Баку - TƏBİB Общество 19 марта 16:26
Состоялась 16-я конференция Военно-научного общества курсантов Азербайджанского высшего военного училища Общество 19 марта 16:25
Рамиль Гасымов в образе Моллы Панаха Вагифа: Слова оказались пророческими (ФОТО) Интервью 19 марта 16:21
Отказано в признании дипломов 385 студентам бакинских филиалов зарубежных вузов Общество 19 марта 16:20
В Азербайджане в апреле-мае на выходные не будет работать общественный транспорт Общество 19 марта 16:10
Одна из лучших школ Франции - Burgundy School Of Business (ФОТО) Общество 19 марта 16:09
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана провел брифинг (ВИДЕО) Общество 19 марта 16:02
В ООО «Азерпочт» произведено новое назначение Экономика 19 марта 16:01
В Азербайджане до 29 марта приостановят работу общественного транспорта Общество 19 марта 16:00
В Баку представлены национальные костюмы тюркского мира (ФОТО) Культура 19 марта 15:59
При приеме на работу в Азербайджане не будет требоваться удостоверение соцстрахования Общество 19 марта 15:56
В Азербайджане продлен особый карантинный режим Общество 19 марта 15:53
Обнародован объем экспорта азербайджанской нефти в Украину Энергетика 19 марта 15:51
Азербайджан экспортировал в Португалию более 300 тыс. тонн нефти Энергетика 19 марта 15:48
Центры Службы “ASAN” и “ASAN Kommunal" не будут работать 9 дней Общество 19 марта 15:45
Группе семей шехидов и инвалидов войны предоставлено жилье в бакинском поселке Рамана (ФОТО) Общество 19 марта 15:45
Производство легковых автомобилей продолжает расти в Казахстане Транспорт 19 марта 15:39
Рост цен на нефть поддерживает баланс на валютном рынке Азербайджана - ЦБ Финансы 19 марта 15:38
В Китае разбился вертолет с туристами Другие страны 19 марта 15:26
Музыкальный сюрприз в честь праздника Новруз Культура 19 марта 15:22
В Азербайджане постепенно устраняется влияние совокупного спроса и экономической активности на инфляцию Финансы 19 марта 15:15
Для постройки частного дома в Баку можно будет получить разрешение в онлайн режиме Экономика 19 марта 15:13
Военные преступления Армении не знают границ – французская "Lagazetteaz.fr" Политика 19 марта 15:11
В нынешней ситуации правильным выбором для Армении будет считаться с Азербайджаном - комментарий Политика 19 марта 15:09
В Азербайджане упраздняется удостоверение государственного социального страхования Общество 19 марта 15:08
Nar совместно с Фондом «ЯШАТ» представляет новрузские подарки семьям шехидов и ветеранам войны ИКТ 19 марта 15:00
Азербайджан транспортировал по ТАР в Европу первый миллиард кубометров природного газа Энергетика 19 марта 14:55
В Азербайджане выявлены еще 879 случаев заражения коронавирусом, 334 человека вылечились Общество 19 марта 14:40
В Агентстве DOST ведется работа над виртуализацией всех услуг - глава агентства Общество 19 марта 14:37
Компания Bakcell присоединилась к очередной инициативе Фонда YAŞAT (ФОТО/ВИДЕО) ИКТ 19 марта 14:36
ВОЗ: Тему паспортов вакцинации обсудят на Всемирной ассамблее здравоохранения Европа 19 марта 14:32
В Сумгайыте и Гяндже откроются Центры DOST Общество 19 марта 14:29
Музей истории Азербайджана и Россотрудничество обсудили совместные проекты Культура 19 марта 14:20
Минздрав ФРГ заявил, что в Европе мало вакцин, чтобы остановить третью волну коронавируса Европа 19 марта 14:18
В ВОЗ заявили, что вакцинация от коронавируса в России проходит без тревожных сигналов Россия 19 марта 14:12
Азербайджанские фермеры перенимают сельскохозяйственный опыт Турции Экономика 19 марта 14:11
«КазМунайГаз», Минэкологии и «Казгеология» будут работать над привлечением иностранных инвестиций Энергетика 19 марта 14:07
Министр экономики Азербайджана назвал стратегические цели Фонда развития предпринимательства на 2021-23 гг. Бизнес 19 марта 14:06
Новруз – древняя история, традиции и особенности праздника в Азербайджане Интересное 19 марта 14:03
Все новости