У берегов Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в субботу у берегов Южных Сандвичевых островов, расположенных в южной части Атлантического океана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 3 321 км к юго-востоку от Кейптауна. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.
Информации об угрозе цунами не поступало.
На Южных Сандвичевых островах нет постоянного населения.
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