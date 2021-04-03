У берегов Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в субботу у берегов Южных Сандвичевых островов, расположенных в южной части Атлантического океана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 3 321 км к юго-востоку от Кейптауна. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Информации об угрозе цунами не поступало.

На Южных Сандвичевых островах нет постоянного населения.