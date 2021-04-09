Путин и Эрдоган выступили за восстановление транспортной инфраструктуры Южного Кавказа

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган высказались за активизацию работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе. Как сообщает в пятницу пресс-служба Кремля, эта тема затрагивалась во время телефонного разговора двух лидеров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Затронута проблематика урегулирования в Нагорном Карабахе. Владимир Путин информировал президента Турции об итогах недавних контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Выражено обоюдное мнение о необходимости активизации работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе", - говорится в сообщении пресс-службы российского президента.

Эрдоган, по данным Кремля, высоко оценил шаги России по обеспечению дальнейшей стабилизации обстановки в регионе, а также шаги по поступательной реализации трехсторонних заявлений глав России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Стороны также договорились продолжить "плодотворный российско-турецкий диалог в самых различных форматах".