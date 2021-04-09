Умер рэпер DMX

Американский рэпер и актер DMX (настоящее имя Эрл Симмонс) умер в возрасте 50 лет. Об этом в пятницу сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на его семью, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С большим сожалением сообщаем, что сегодня наш любимый человек DMX, имя при рождении Эрл Симмонс, ушел от нас в возрасте 50 лет в госпитале White Plains", - приводит журнал заявление семьи.

По его данным, исполнитель умер из-за сердечного приступа.

3 апреля TMZ со ссылкой на источники сообщал, что рэпера госпитализировали в тяжелом состоянии из-за передозировки наркотиков.