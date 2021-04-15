Криптобиржа Coinbase по итогам размещения акций подорожала более чем в 10 раз за два года

Оценочная рыночная стоимость американской компании Coinbase Global, владеющей биржей криптовалюты, выросла до $85,7 млрд в результате публичного размещения акций в среду. Как сообщила газета The Wall Street Journal, это первая крупная компания, занимающаяся операциями на рынке криптовалюты, выставившая свои акции на биржах США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Coinbase Global в среду провела процедуру прямого публичного размещения акций (direct public offering, DPO). При открытии торгов стоимость акций Coinbase Global (COIN) на электронной бирже Nasdaq составила $381 за штуку при прогнозируемых $250. В течение дня стоимость акций COIN выросла почти до $430 за штуку, однако к завершению торгов составляла немногим более $328.

Оценочная рыночная стоимость компании, владеющей одноименной биржей криптовалют, составила по итогам торговой сессии в среду $85,7 млрд. Как отмечает The Wall Street Journal, последний раз оценка стоимости компании проводилась в октябре 2018 года, когда в рамках частного раунда привлечения финансирования эксперты оценили Coinbase Global в $8 млрд. Таким образом, за два года ее оценочная стоимость выросла более чем в 10 раз.