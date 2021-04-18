В NASA сообщили, что первый испытательный полет вертолета на Марсе намечен на 19 апреля

Первые летные испытания вертолета Ingenuity ("Изобретательность"), доставленного на Марс на борту марсохода Perseverance ("Настойчивость"), состоятся, как ожидается, в ближайший понедельник. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно сообщению NASA, испытания вертолета должны начаться приблизительно в 03:30 по времени Восточного побережья США. При этом данные о них "поступят на Землю спустя несколько часов". В случае, если испытательный полет не будет отложен, специалисты NASA проведут брифинг, который начнется в 14:00.

Ранее первый полет Ingenuity, который изначально был намечен на 11 апреля, несколько раз откладывался. При этом в NASA отмечали, что все системы Ingenuity работают штатно.