ВОЗ продлила режим ЧС из-за коронавируса на три месяца

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила на три месяца режим чрезвычайного положения в глобальном здравоохранении в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщил в понедельник в Женеве комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации, подробно проанализировавший сложившуюся ситуацию на своем заседании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный директор ВОЗ принял решение, что пандемия COVID-19 продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Он согласился с рекомендацией комитета", - отмечается в сообщении. Эксперты пришли к выводу, что пандемия "все еще представляет собой чрезвычайное событие и продолжает негативно влиять на здоровье населения в мире". Они отметили, что "риск международного распространения" болезни и ее влияние на международные транспортные перевозки требуют "скоординированного международного ответа".

Следующее заседание комитета ВОЗ по ЧС будет созвано "через три месяца или раньше" по решению генерального директора организации.