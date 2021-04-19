В мире за сутки выявили более 724 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 141,05 млн, увеличившись за сутки более чем на 724 тыс. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 10,9 тыс., превысив 3,01 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 17:28 мск 19 апреля в ВОЗ поступили сведения о 141 057 106 инфицированных и 3 015 043 умерших. Число заразившихся увеличилось на 724 720, умерших - на 10 955.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Более 39% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Юго-Восточную Азию (285 133), на втором месте - Северная и Южная Америка (206 984), на третьем - Европа (156 016).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 31 311 941. Далее следуют Индия (15 061 919), Бразилия (13 900 091), Франция (5 207 857), Россия (4 710 690), Великобритания (4 387 824), Турция (4 268 447), Италия (3 870 131), Испания (3 396 685), Германия (3 142 262), Польша (2 695 327) и Аргентина (2 677 747).