Более 656 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 141,75 млн, увеличившись за сутки более чем на 656 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 10,5 тыс., превысив 3,02 млн.

В ВОЗ поступили сведения о 141 754 944 инфицированных и 3 025 835 умерших. Число заразившихся увеличилось на 656 406, умерших - на 10 503.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 31 350 025. Далее следуют Индия (15 321 089), Бразилия (13 943 071), Франция (5 214 493), Россия (4 718 854), Великобритания (4 390 787), Турция (4 323 596), Италия (3 878 994), Испания (3 428 354), Германия (3 163 308), Польша (2 704 571) и Аргентина (2 694 014).