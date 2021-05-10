В мире за сутки выявили более 677 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 157,97 млн, увеличившись за сутки более чем на 677 тыс. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 11 тыс., превысив 3,28 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 18:15 мск 10 мая в ВОЗ поступила информация о 157 973 438 инфицированных и 3 288 455 умерших. Число заразившихся увеличилось на 677 545, летальных исходов - на 11 061.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более 56% случаев заражения за минувшие 24 часа пришлось на регион Юго-Восточной Азии (385 927), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (167 820), на третьем - Европа (65 404).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 32 334 764. Далее следуют Индия (22 662 575), Бразилия (15 145 879), Франция (5 685 421), Турция (5 031 332), Россия (4 880 262), Великобритания (4 434 864), Италия (4 111 210), Испания (3 559 222), Германия (3 527 251), Аргентина (3 136 158) и Колумбия (2 985 536). Летальных исходов больше всего в США - 575 980, вторую строчку занимает Бразилия (421 316), третью - Индия (246 116). Далее следуют Мексика (218 928), Великобритания (127 605), Италия (122 833), Россия (113 326), Франция (105 630), Германия (84 829), Испания (78 726), Колумбия (77 359) и Иран (74 910).