Рыночная капитализация Facebook превысила $1 трлн
Рыночная капитализация американской компании Facebook в ходе торгов в понедельник в Нью-Йорке превысила $1 трлн. Об этом свидетельствуют данные электронной биржи Nasdaq, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В понедельник произошел резкий взлет акций компании. Их стоимость выросла на $15,92 (4,66%) и продолжает увеличиваться. В результате рыночная капитализация компании превысила $1 трлн.
Резкий рост стоимости акций стал результатом победы Facebook в серии антимонопольных исков в последние дни.
Израиль готов к сотрудничеству на освобожденных территориях Азербайджана в различных областях - посол
Не следует забывать о важности разминирования освобождённых территорий Азербайджана - генсек Совета Европы
Лента новостей
Глава МИД России и Верховный комиссар ООН обсудили вопрос возвращения беженцев на освобождённые земли Азербайджана
День карусельной лошадки в Баку с победителем "Евровидения" - от рыцарских турниров до аттракциона 50-х с одноколесным мотоциклом (ФОТО)
Как Наталья Гундарева стала Дульсинеей Бакинской, а Ичери шехер и Гобустан – Испанией. Почему ноги актрисы запретили снимать в знаменитом фильме? (ВИДЕО, ФОТО)
В Кыргызстане разработали сервис для получения электронного сертификата о вакцинации против COVID-19
ОАЭ участвуют во втором заседании Глобального партнерства по финансовой интеграции G20 Finance Track
Грузия увеличила импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции более чем наполовину