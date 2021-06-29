Рыночная капитализация Facebook превысила $1 трлн

Рыночная капитализация американской компании Facebook в ходе торгов в понедельник в Нью-Йорке превысила $1 трлн. Об этом свидетельствуют данные электронной биржи Nasdaq, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В понедельник произошел резкий взлет акций компании. Их стоимость выросла на $15,92 (4,66%) и продолжает увеличиваться. В результате рыночная капитализация компании превысила $1 трлн.

Резкий рост стоимости акций стал результатом победы Facebook в серии антимонопольных исков в последние дни.