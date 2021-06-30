ВОЗ рекомендовала прививаться от коронавируса двумя дозами одной вакцины

В мире 30 июня 2021 23:56 (UTC+04:00)
ВОЗ рекомендовала прививаться от коронавируса двумя дозами одной вакцины

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует делать прививку от коронавируса двумя дозами одной вакцины, поскольку последствия применения разных вакцин пока не изучены. Об этом заявила в ходе транслировавшегося в среду вечером в Twitter сеанса вопросов и ответов руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Она сообщила, что имеются данные только о возможности "смешанной" иммунизации в случае применения дозы вакцины американской компании Pfizer после того, как первая прививка была сделана вакциной британско-шведской компании AstraZeneca. "Мы имеем на этот счет разрешительную рекомендацию", - пояснила О'Брайен.

"Однако, помимо этого случая, у нас пока нет данных относительно того, сохранится ли иммунная реакция в случае смешанного графика вакцинации, а также будет ли его применение безопасно", - подчеркнула она. "Исследования продолжаются, и мы ожидаем получить данные на этот счет в ближайшие месяцы", - продолжила руководитель департамента ВОЗ. "На настоящий же момент мы по-прежнему рекомендуем, чтобы в тех случаях, когда требуются две дозы, применялась одна и та же вакцина для обеих доз", - констатировала она.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Москва и Анкара намерены способствовать нормализации практического взаимодействия Баку и Еревана - Лавров
Москва и Анкара намерены способствовать нормализации практического взаимодействия Баку и Еревана - Лавров
Российская компания поставила грузоподъемные краны в рамках модернизации ГЭС в Узбекистане
Российская компания поставила грузоподъемные краны в рамках модернизации ГЭС в Узбекистане
Россельхознадзор разрешает поставки томатов с 11 азербайджанских предприятий
Россельхознадзор разрешает поставки томатов с 11 азербайджанских предприятий
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Турции разрешили вводить третью дозу вакцины от COVID-19 Турция 00:28
Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Словении Политика 00:03
Грузия увеличила импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции более чем наполовину Бизнес 00:01
ВОЗ рекомендовала прививаться от коронавируса двумя дозами одной вакцины В мире 30 июня 23:56
Азербайджан завоевал очередную золотую медаль на чемпионате Европы по вольной борьбе среди юниоров Общество 30 июня 23:36
Cуэцкий канал договорился с владельцем судна Ever Given о компенсации в $540 млн В мире 30 июня 23:08
Франция введет платные ПЦР-тесты для иностранцев с 7 июля Европа 30 июня 22:43
Азербайджанский борец Кянан Гейбатов победил армянского спортсмена и стал чемпионом Европы Общество 30 июня 22:19
Объем электронной торговли в Иране вырос в 6,8 раз за последние 3 года Иран 30 июня 22:09
Азербайджан играет важную роль в политике Германии по диверсификации поставок энергоносителей - посол Экономика 30 июня 21:41
В Грузии наблюдается рост денежных переводов Грузия 30 июня 21:26
В Ашхабаде при участии политологов и журналистов состоялся медиа-форум Туркменистан 30 июня 21:18
США предоставит вертолет для Вооруженных сил Узбекистана Узбекистан 30 июня 21:16
Минюст Азербайджана обратился к международным организациям в связи с минной опасностью на освобожденных землях Политика 30 июня 21:13
Эмомали Рахмон: ШОС — влиятельный участник современной системы международных отношений Таджикистан 30 июня 21:01
Приобретенный иммунитет не позволяет полностью защититься от штамма Delta Общество 30 июня 20:57
Москва и Анкара намерены способствовать нормализации практического взаимодействия Баку и Еревана - Лавров Политика 30 июня 20:15
Поликлиники Баку будут разделены на учреждения узкой специализации и общего профиля Общество 30 июня 19:49
Ценный архивный материал – утерянный фильм Аббаса Мирзы Шарифзаде (ВИДЕО) Культура 30 июня 19:39
Тарифный совет Азербайджана утвердил цены еще на 247 лекарственных препаратов Общество 30 июня 19:21
В отдельные дни июля в Баку ожидается до 41 градуса тепла Общество 30 июня 19:17
Главы МИД Турции и России обсудили Карабах Политика 30 июня 19:07
В Азербайджане тарифы на электроэнергию для населения не изменены – Тарифный совет Энергетика 30 июня 19:05
В ходе совместных азербайджано-турецких учений успешно выполнены учебно-боевые задачи (ВИДЕО) Политика 30 июня 19:00
В грузино-венгерских экономических отношениях доминирует торговля транспортными средствами Бизнес 30 июня 18:57
Владельцы механических счетчиков в Азербайджане до 10 июля будут использовать газ по старым тарифам - ПО (ВИДЕО) Общество 30 июня 18:55
В Баку создается Центр первой медицинской помощи Общество 30 июня 18:47
Грузия и Венгрия ожидают динамичного расширения сотрудничества в оборонной промышленности Бизнес 30 июня 18:42
В Азербайджане отмечен спад чистых финансовых активов по кредитам и займам Финансы 30 июня 18:26
О проведении Шекинского международного фестиваля "Шелковый путь" в 2021 году Культура 30 июня 18:24
В период пандемии SOCAR снизила потребление электроэнергии Энергетика 30 июня 18:14
В I кв. 2021 г. авиакомпании мира понесли убытки в размере более чем $17 млн Транспорт 30 июня 18:11
Итоги валютных торгов в Израиле: курсы доллара и евро понизились Израиль 30 июня 18:04
Российская компания поставила грузоподъемные краны в рамках модернизации ГЭС в Узбекистане Энергетика 30 июня 18:03
Великобритания поддержит усилия Германии по получению постоянного места в СБ ООН Европа 30 июня 18:03
Россельхознадзор разрешает поставки томатов с 11 азербайджанских предприятий Экономика 30 июня 18:03
Для населения цена на газ объемом до 1200 кубометров в год осталась неизменной – Тарифный совет Азербайджана Общество 30 июня 18:01
Вакцинация от COVID-19 в Азербайджане - достижение, которое можно приветствовать - ВОЗ (Эксклюзив) Политика 30 июня 18:00
Иран в январе-мае более чем вдвое увеличил импорт зерновых из Турции Бизнес 30 июня 17:58
В Республике Корея впервые назначен Почётный консул Казахстана Казахстан 30 июня 17:56
Новые тарифы на электричество в Азербайджане Экономика 30 июня 17:52
ЕС добавит Азербайджан в список эпидемиологически безопасных стран Политика 30 июня 17:40
Путин рассчитывает на "более благообразное" мироустройство и нормальные отношения РФ и США Россия 30 июня 17:39
В Москве послы Кыргызстана и Швейцарии обсудили вопросы сотрудничества Кыргызстан 30 июня 17:38
Обнародован список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне Азербайджана Общество 30 июня 17:35
В Баку открылся Дом фианкетто с Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном (ФОТО) Спорт 30 июня 17:18
В Физули горит заминированная лесополоса Общество 30 июня 17:13
До конца года инфляция в Азербайджане сохранится в целевом диапазоне ЦБ - Unicapital Финансы 30 июня 17:13
Международный Банк Азербайджана провел мероприятие по теме расширения возможностей предпринимателей (ФОТО) Экономика 30 июня 17:09
В Азербайджане снижены тарифы на природный газ для котельных в жилых домах Общество 30 июня 17:03
В Баку открылся новый крупный медцентр (ФОТО) Общество 30 июня 17:02
В Кыргызстан доставлен специальный груз из Туркменистана Бизнес 30 июня 17:01
Памяти шехида Турала Гумматова… Когда сердце отца не выдержало (ВИДЕО) Социум 30 июня 16:52
Азербайджан имеет высокий потенциал возобновляемой энергии – Газпромбанк Энергетика 30 июня 16:52
Назван объём инвестиций в геологоразведочные работы в Казахстане Энергетика 30 июня 16:51
Узбекско-корейское СП продлило тендер на поставку катализаторов Тендеры 30 июня 16:46
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 30 июня 16:45
В Азербайджане выявлено еще 86 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 26 человек Общество 30 июня 16:39
Мы делаем все для того, чтобы восстановить нормальные отношения на Южном Кавказе – Путин Политика 30 июня 16:37
В Азербайджане на аукционе приватизирован ряд объектов госимущества Бизнес 30 июня 16:29
В Азербайджане принято новое решение по тарифам на газ Энергетика 30 июня 16:27
Иностранные компании готовы предоставить кредиты туркменским предпринимателям Финансы 30 июня 16:24
В Шеки прошел праздничный вечер в честь Года Низами Гянджеви (ФОТО) Культура 30 июня 16:17
Партнерство в энергетическом секторе играет важную роль в долгосрочных отношениях Азербайджана и Италии Энергетика 30 июня 16:05
Пилоты ВВС Азербайджана на учениях в Турции выполнили задачи по нанесению ударов по наземным целям Политика 30 июня 15:59
В России прямая линия с президентом подверглась DDoS-атакам Россия 30 июня 15:50
bp обнародовала программу бурения в рамках проекта SWAP в Азербайджане Энергетика 30 июня 15:48
Объем электронной торговли в Иране вырос в 6,8 раз за последние 3 года Экономика 30 июня 15:47
АНБ США опровергло обвинения телеведущего Fox News в слежке за ним США 30 июня 15:45
Назван объем экспорта туркменской компании по производству хлопчатобумажной пряжи Бизнес 30 июня 15:38
EБРР прогнозирует Таджикистану и Кыргызстану наиболее высокий рост экономики в ЦА Кыргызстан 30 июня 15:33
Реализуемые совместно с ЕБРР проекты важны для диверсификации экономики Азербайджана - министр Финансы 30 июня 15:32
Международные денежные переводы с Western Union теперь доступны в мобильном Unibank Экономика 30 июня 15:30
Назван объем производства продукции и оказанных услуг в Баку с начала года Бизнес 30 июня 15:29
«Лаборатория Касперского» и Skill Cup запустили мобильный курс по детской онлайн-безопасности ИКТ 30 июня 15:29
Владимир Путин заявил, что в России нет планов блокировки западных соцсетей Россия 30 июня 15:27
Anglo Asian Mining в 2023 году начнет добычу на новом месторождении в Азербайджане Бизнес 30 июня 15:25
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных территориях Азербайджана Политика 30 июня 15:21
Генконсульство Израиля открылось в Дубае Израиль 30 июня 15:18
Азербайджан и Грузия обсудили важность инфраструктурных проектов Бизнес 30 июня 15:14
Бакинское предприятие электросети подписало контракт почти на 3 млн манатов Бизнес 30 июня 15:04
Электросети западной зоны планируют объединить с ЕЭС Казахстана Энергетика 30 июня 15:04
Центр развития потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии при МВФ утвердили план работы до апреля 2022 года Казахстан 30 июня 15:02
Армения должна предоставить карты минных полей – МИД Азербайджана Политика 30 июня 15:01
Азербайджан является стержневым государством региона - польский политолог на площадке Baku Network (ФОТО/ВИДЕО) Политика 30 июня 14:57
Восстановление коммуникаций принесет пользу всему региону - глава МИД Азербайджана Политика 30 июня 14:53
В Баку представлены ювелирные изделия - главный элемент цветок харыбюльбюль (ФОТО) Культура 30 июня 14:51
На реконструкцию автодорог в Гарадагском районе Баку выделено 2,1 млн манатов - Распоряжение Политика 30 июня 14:48
Информационная система учета нефти заработает в Казахстане до конца года Энергетика 30 июня 14:46
C 1 июля увеличится тариф на газ для абонентов ряда районов столицы Грузии Энергетика 30 июня 14:45
Предлагаем Армении начать двусторонние обсуждения по делимитации и демаркации границ – МИД Азербайджана Политика 30 июня 14:42
Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла Общество 30 июня 14:35
В Азербайджане 20 и 21 июля будут нерабочими днями Общество 30 июня 14:31
Судебный процесс над армянскими боевиками, пытавшими азербайджанских пленных, продолжится 7 июля (ФОТО) Происшествия 30 июня 14:31
Новый клип Тунзали Агаевой "Yol Açıqdır" в цифровой графике "взорвал" соцсети (ВИДЕО) Звёздный мир 30 июня 14:11
Очередное заседание суда по делу наемника, воевавшего в Карабахе, назначено на 7 июля (ФОТО) Политика 30 июня 14:11
Номинальная зарплата наемных работников в Баку незначительно сократилась за год Финансы 30 июня 14:06
Как найти мужа и получить главный приз – история азербайджанки в России (ФОТО) Культура 30 июня 14:05
ПРООН поддерживает Узбекистан в создании Комплексной национальной системы финансирования (Эксклюзив) Узбекистан 30 июня 13:54
В Грузии сообщили о росте экономики в мае Бизнес 30 июня 13:46
Все новости