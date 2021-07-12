В BioNTech заявили о готовности разработать новую вакцину за 100 дней

Руководство немецкой биотехнологической компании BioNTech уверено, что может разработать вакцину от новых штаммов коронавируса за сто дней. Об этом генеральный директор, соучредитель BioNTech Угур Шахин и директор по медицинским исследованиям Озлем Тюречи заявили в интервью, опубликованном в понедельник газетой французских деловых кругов ECO, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы располагаем доказавшими свою эффективность технологиями, которые позволяют нам создать новую вакцину за 100 дней, если в этом возникнет необходимость", - сказал Шахин. Как напомнил он, "чтобы такая вакцина была готова к применению, она должна пройти апробацию у регламентирующих инстанций и соответствующих государственных структур".

Собеседникам газеты был задан вопрос, может ли уже созданная BioNTech вакцина оставаться эффективной против новых штаммов коронавируса. "Если потребуется адаптировать эту вакцину к новым условиям, то сделать это достаточно просто на основе технологии матричной РНК", - ответила Тюречи. "Мы сотни раз это делали на экспериментальном уровне в сфере онкологических исследований, - добавила она. - Действие заключается в том, чтобы подменить в вакцине генетический код спайкового белка изначального вируса кодом коронавируса нового штамма".