Глава ВОЗ предупредил о возможности появления более опасного штамма коронавируса

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил в среду, выступая в Токио на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

"Чем шире распространение [вируса], тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасными, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин - и мы все вернемся в самое начало", - отметил он.

Гебрейесус выразил уверенность в том, что причина, по которой мир не может положить конец пандемии, несмотря на то, что "обладает всеми необходимыми для этого инструментами" - "отсутствие реальных политических обязательств".