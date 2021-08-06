Запуск спутника Galileo с Куру запланировали на 23 ноября
Запуск спутника европейской глобальной спутниковой навигационной системы Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане запланирован на 23 ноября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру запланирован на 23 ноября, она выведет на орбиту спутник Galileo", - отметил собеседник агентства.
В январе заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил ТАСС, что РФ в 2021 году планирует осуществить 10 запусков ракетами-носителями "Союз-2" и "Союз-СТ" в интересах иностранных заказчиков. По его словам, с космодрома Куру ожидается запуск аппарата европейской глобальной спутниковой навигационной системы Galileo.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Открытие таможенных пунктов на азербайджано-российской границе повысит импортно-экспортный потенциал двух стран (ФОТО)
Состоялось заседание Комиссии Азербайджана по «Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта» (ФОТО)
Рынок добровольного страхования средств воздушного транспорта в Азербайджане сократился более чем на четверть
Выделены средства на строительство автодороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-госграница с Россией-Падар - Распоряжение
В Госфильмофонд Азербайджана переданы редкие материалы, связанные с творчеством Сулеймана Алескерова (ФОТО)
Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими по делу «Чирагов и другие против Армении», посетили Лачинский район (ФОТО)
Проведены тактико-специальные учения со спецназом Отдельной общевойсковой армии Нахчывана (ФОТО/ВИДЕО)
Михаил Гусман о президенте Международного олимпийского комитета Томасе Бахе в эфире "Эха Москвы" (ВИДЕО)
В Азербайджане наблюдается положительная динамика по числу платежных карт и показателям безналичных расчетов
Спам, скам и фишинг — «Лаборатория Касперского» выявила основные методы обмана азербайджанцев в сети