Байден и Джонсон договорились провести онлайн-встречу лидеров G7

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора во вторник договорились провести на следующей неделе онлайн-саммит G7, посвященный ситуации в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они договорились провести виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе, чтобы обсудить общую стратегию и подход", - сказано в сообщении.

"Они высоко оценили храбрость и профессионализм своих военных и гражданского персонала, которые работают плечом к плечу в Кабуле над эвакуацией своих граждан и граждан Афганистана <...>. Они также обсудили необходимость продолжения тесной координации среди союзников и демократических партнеров по дальнейшей политике относительно Афганистана, включая способы дальнейшего предоставления мировым сообществом гуманитарной помощи и поддержки беженцам", - добавили в пресс-службе Белого дома.