Гутерриш примет участие в саммите G7 по Афганистану 24 августа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите G7 по Афганистану во вторник призовет международное сообщество к единству ради интересов народа этой страны. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь был приглашен принять участие в виртуальном саммите G7 по Афганистану, - сказал он. - Он призовет к единству международного сообщества для того, чтобы наилучшим образом обеспечить интересы афганского народа".

Кроме того, ООН обеспокоена сообщениями о новых боях в Афганистане, в том числе в районе Панджшерского ущелья.