WSJ: Instagram вызывает у подростков психические расстройства

Принадлежащая компании Facebook социальная сеть Instagram может способствовать развитию психических расстройств у девочек-подростков, в том числе способствовать развитию анорексии и появлению суицидальных мыслей. Как сообщает во вторник газета The Wall Street Journal, к такому выводу пришли в самом Facebook еще в прошлом году, однако соответствующие данные не были опубликованы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Просмотр Instagram вызывает у некоторых пользователей, около 40% из которых составляют молодые люди до 22 лет, чувство неполноценности из-за того, что они недостаточно привлекательны или богаты. "32% девочек-подростков сообщили, что если они испытывали негативные чувства из-за своего внешнего вида, Instagram делал эти чувства сильнее, - говорится во внутренней презентации компании, фрагмента из которой приводит газета. - Сравнения себя с другими из-за просмотра Instagram меняют оценку себя и своего внешнего вида у молодых женщин".

Согласно данным презентации, подростки часто связывали рост тревоги и депрессии с Instagram. 13% пользователей в Великобритании и 6% - в США сообщили, что под влиянием просмотра Instagram у них появлялись суицидальные мысли. Особенно эти эффекты распространены среди девочек-подростков и молодых женщин.

Как отмечает The Wall Street Journal, хотя в Facebook знают об этих проблемах, компания практически не предпринимала мер для их устранения и в публичных заявлениях старается принижает ее значение.