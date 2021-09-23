Вопрос о представительстве талибов в ООН будут решать не раньше ноября

Вопрос о представительстве талибов в ООН будет решаться не раньше ноября, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Ранее стало известно, что Талибан попросил предоставить ему возможность выступить на Генассамблее ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил письмо от назначенного талибами министром иностранных дел Амира Хана Муттаки "с просьбой принять участие" в дебатах на высоком уровне, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

В письме Муттаки заявил, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани был "свергнут" 15 августа и что страны по всему миру "больше не признают его президентом".

В связи с этим, указывалось в письме, назначенный предыдущим правительством постпред Афганистана Гулам Исакзай "больше не представляет" страну в ООН. Талибы назначили своего постоянного представителя при ООН Сухайля Шахина.

По сообщениям СМИ, нынешний постпред Исакзай подал заявку на выступление на Генассамблее 27 сентября и уже представил список своей делегации. Однако это оспорили талибы, которые заявили, что Исакзай больше не представляет страну.

Как сообщают СМИ, официальные лица в ООН теперь должны решить, кто именно будет представлять Афганистан. Девять членов комиссии по полномочиям должны вынести такое решение. В комиссию входят США, Россия, Китай, Швеция, Багамские острова, Бутан, Чили, Намибия и Сьерра-Леоне.

Известно, что во время предыдущего правления талибов в Афганистане (1996-2001) голоса в ООН у движения не было.