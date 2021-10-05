В сеть слиты данные 1,5 млрд пользователей Facebook
Данные более 1,5 млрд пользователей Facebook продаются на популярном хакерском форуме. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает портал PrivacyAffairs.
Так, в открытом доступе оказались имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, местоположение, пол и идентификатор пользователя.
Как сообщается, это самый крупный слив пользовательских данных за всю историю социальной сети. Все данные были получены хакерами посредством скрейпинга, то есть получения веб-данных путем извлечения их с интернет-ресурсов.
Вся информация может быть в дальнейшем использована злоумышленниками.
В понедельник стало известно, что в работе сервисов Facebook, включая Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, произошел масштабный сбой. Пользователи по всему миру не могут воспользоваться сервисами корпорации.