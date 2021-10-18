Ученые обнаружили связь между пульсом и смертностью от COVID-19

Высокая скорость распространения по артериям пульсовой волны у пациентов с COVID-19 может свидетельствовать о более высоком риске летального исхода. Соответствующий вывод о связи пульса и смертности сделали ученые из Великобритании и Италии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает издание «Известия».

Согласно данным британских и итальянских исследователей, вероятность смерти можно считать повышенной, если скорость данной волны превышает 13 метров в секунду. Отмечается, что показатель в норме для молодых и людей среднего возраста составляет 5,5-8 метров в секунду.

Помимо этого, ученые обнаружили, что у инфицированных коронавирусом скорость пульсовой волны в среднем на 1,89 метра в секунду выше, чем у остальных. Они также отмечают, что у погибших от заболевания скорость волны была выше на 1,89 метра в секунду выше, чем у выживших. При этом увеличение скорости пульсовой волны на 1 метр в секунду может повысить вероятность смерти пациента на 14 процентов, объяснили исследователи.