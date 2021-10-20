Google представила новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Компания Google во вторник вечером представила новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro с собственным чипом Tensor, сообщается на сайте Google, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В устройствах установлены OLED-дисплеи со сканером отпечатка пальца. У Pixel 6 - 6,4-дюймовый FHD+ экран с частотой обновления 90 Гц, версия Pro получила 6,7-дюймовый QHD+ экран с частотой обновления до 120 Гц.

Как отмечает The Verge, значительная часть презентации была посвящена чипу Tensor и его возможностям машинного обучения. Например, Pixel 6 и Pixel 6 Pro научились уменьшать размытость фотографий и даже удалять людей на фоне. В плане производительности Google называет Tensor конкурентом новейших процессоров Snapdragon от Qualcomm.

Pixel 6 и Pixel 6 Pro получили 50-мегапиксельную камеру и 12-мегапиксельную широкоугольную камеру, а в Pixel 6 Pro имеется еще и телеобъектив. Также в Pro-версии фронтальная имеет более широкий угол обзора, чем Pixel 6.

Оба гаджета работают на базе Android 12. Pixel 6 обладает 8 ГБ оперативной памяти, Pixel 6 Pro - 12 ГБ.

Цены на Pixel 6 с начинаются от $599, на Pixel 6 Pro - от $899.