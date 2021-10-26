В Facebook пожаловались на массовый отток молодежи из соцсети

Социальная сеть Facebook выявила, что молодые люди теряют к ней интерес, со ссылкой на результаты внутреннего исследования пишет агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Подростки проводят на сайте на 16 процентов меньше времени, чем в 2020 году. Молодые взрослые «сидят» в социальной сети на пять процентов меньше времени. В 2021 году значительно снизилось число регистраций среди молодых людей, а средний возраст первой регистрации повысился с 19-20 лет до 24-25 лет, пожаловались специалисты.

Эксперты компании затруднились назвать причины такого явления. При этом они признают, что массовый отток молодежи из соцсети в будущем продолжится.